¿Dónde ver Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO y EN DIRECTO? Los pupilos de Russo desean escalar posiciones en la tabla, sin embargo, los ‘leprosos’, aunque en la parte baja, planean aguarle la fiesta a los locales.

Para que puedas ver el partido entre Boca y Newell’s, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de mirar en Argentina, parte de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s EN VIVO GRATIS?

El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido de manera exclusiva por TNT Sports y Max. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Newell’s HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Max, TNT Sports

En Paraguay lo pasa: ESPN

En Uruguay lo pasa: ESPN

En Chile lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Ecuador lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Venezuela lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Perú lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Brasil lo pasa: Disney Plus

En Colombia lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Bolivia lo pasa: Disney Plus, ESPN

En México lo pasa: Disney Plus

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

¿Cómo ver partido Boca vs. Newell’s en Perú?

El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en Perú por ESPN y Disney+

¿En dónde televisan partido Boca vs. Newell’s EN DIRECTO, en España?

El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

¿En qué canales ver partido Boca vs. Newell’s en México?

El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido Boca vs. Newell’s en Estados Unidos?

El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.