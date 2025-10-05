¿Dónde ver Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO y EN DIRECTO? Los pupilos de Russo desean escalar posiciones en la tabla, sin embargo, los ‘leprosos’, aunque en la parte baja, planean aguarle la fiesta a los locales.
Para que puedas ver el partido entre Boca y Newell’s, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de mirar en Argentina, parte de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Boca vs. Newell’s EN VIVO GRATIS?
El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido de manera exclusiva por TNT Sports y Max. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Boca vs. Newell’s HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: Max, TNT Sports
- En Paraguay lo pasa: ESPN
- En Uruguay lo pasa: ESPN
- En Chile lo pasa: Disney Plus, ESPN
- En Ecuador lo pasa: Disney Plus, ESPN
- En Venezuela lo pasa: Disney Plus, ESPN
- En Perú lo pasa: Disney Plus, ESPN
- En Brasil lo pasa: Disney Plus
- En Colombia lo pasa: Disney Plus, ESPN
- En Bolivia lo pasa: Disney Plus, ESPN
- En México lo pasa: Disney Plus
- En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV
¿Cómo ver partido Boca vs. Newell’s en Perú?
El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en Perú por ESPN y Disney+
¿En dónde televisan partido Boca vs. Newell’s EN DIRECTO, en España?
El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
¿En qué canales ver partido Boca vs. Newell’s en México?
El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.
¿Cómo ver partido Boca vs. Newell’s en Estados Unidos?
El partido de Boca vs. Newell’s en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.
