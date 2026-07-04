Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Nueva York de East Rutherford. El árbitro asignado al encuentro es Elfath, Ismail. Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Noruega EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs Noruega se jugará este domingo 5 de julio en el estadio Nueva York de East Rutherford.. El escenario tiene una capacidad para 82 000 espectadores.

Horario del Brasil vs Noruega EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Brasil vs Noruega está programado para las 3:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 3:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 4:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 5:00 p.m.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Brasil vs Noruega se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Brasil vs Noruega EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Brasil vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026