Canadá y Marruecos se enfrentarán este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el NRG Stadium, en la ciudad de Houston. El conjunto anfitrión llega motivado tras hacer historia al clasificar por primera vez a los octavos de final de un Mundial, luego de superar por 1-0 a Sudáfrica. Enfrente tendrá a una Marruecos que ratificó su crecimiento en la élite del fútbol al eliminar a Países Bajos en la tanda de penales, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Canadá vs Marruecos EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Canadá y Marruecos se jugará este sábado 4 de julio en el NRG Stadium, Houston. El escenario tiene una capacidad para 72 220 espectadores.

Horario del Canadá vs Marruecos EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Canadá vs Marruecos está programado para las 12:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 12:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 1:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 2:00 p.m.

¿Dónde ver Canadá vs Marruecos EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Canadá vs Marruecos se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Canadá vs Marruecos EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Canadá vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026