¿Dónde ver César Vallejo vs. Cusco con Paolo Guerrero? UCV recibirá a Cusco FC por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesta en el estadio Mansiche de Trujillo, este sábado 2 de marzo 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 (hora local) y el ‘Depredador’ tendrá sus primeros minutos en el torneo peruano. Se podrá ver por TV en el canal Liga 1 MAX a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable, mientras que DGO (DirecTV GO), Zapping TV y Liga 1 Play tuvo las imágenes en vivo por streaming.

