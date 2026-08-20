Cienciano visita a Botafogo este jueves 20 de agosto en el Estádio Nilton Santos por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana. Mientras el “Fogão” llega golpeado tras perder también en el Brasileirão y apostará por un ataque agresivo liderado por Arthur Cabral, el “Papá” arriba con la comodidad de su ventaja de cinco goles y el regreso del delantero Carlos Garcés, listo para sellar su clasificación a los cuartos de final en un encuentro que será transmitido en vivo por DSports a partir de las 7:30 p.m. hora peruana. ¿Qué canales pasan el partido de Cienciano vs. Botafogo HOY por TV ONLINE? DirecTV transmite el partido de Cienciano vs. Botafogo por cable, mientras que DGO lo pasa a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Cienciano vs. Botafogo el jueves 20 de agosto por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana en el Estadio Nilton Santos. / JOSE ANGULO

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Cienciano vs. Botafogo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 20 de agosto del 2026 desde el Estadio Nilton Santos.

Para Perú, el partido de Cienciano vs. Botafogo será transmitido a través de DirecTV y DGO por cable y streaming.

El partido de Cienciano vs. Botafogo será televisado por DirecTV, DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN y Disney+ Premum.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 2:30 horas.

¿Qué canal TV transmite Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM DirecTV y DGO México 6:30 PM ESPN 3 y Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 9:30 PM DirecTV y DGO Ecuador 7:30 PM DirecTV y DGO Colombia 7:30 PM DirecTV y DGO Chile 8:30 PM DirecTV y DGO Venezuela 8:30 PM DirecTV y DGO Bolivia 8:30 PM DirecTV y DGO Uruguay 9:30 PM DirecTV y DGO Paraguay 9:30 PM DirecTV y DGO

Horario, TV y dónde ver en vivo el Cienciano vs. Botafogo por Copa Sudamericana 2026

Fecha: jueves 20 de agosto del 2026

jueves 20 de agosto del 2026 Partido: Cienciano vs. Botafogo

Cienciano vs. Botafogo Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)

18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGO

DGO Estadio: Nilton Santos

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Botafogo hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Botafogo hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Botafogo hoy por Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el partido Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN

Apuestas del Cienciano vs. Botafogo

La vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tiene una parada obligada en Río de Janeiro: Cienciano visita a Botafogo este jueves 20 desde las 19:30 horas (Perú), en el Estadio Nilton Santos. El “Papá” llega con la serie encaminada y un 84% de probabilidades de avanzar a cuartos, mientras que el “Fogão” está obligado a una goleada histórica para revertir el 6-1 de la ida.

Ese resultado en Cusco es el gran argumento del cuadro cusqueño, que no solo firmó la mayor alegría reciente de su historia internacional, sino que dejó a los brasileños al borde de la eliminación. De acuerdo con las cuotas de Betano, Cienciano tiene una probabilidad de 5% de ganar en el Nilton Santos y paga 21.

En ataque, Matías Succar aparece como la principal carta ofensiva: el delantero firmó un triplete en la ida y un nuevo gol suyo paga 6.80 en Betano. Neri Bandiera, otro de los destacados de esa noche, se cotiza en 6.10 para anotar, mientras que un tanto de Alejandro Hohberg paga 4.25.

Botafogo, en cambio, va por el milagro. El conjunto de Franclim Carvalho no logró reaccionar tras el golpe en Cusco —donde alineó a la mayoría de sus titulares— y llega de caer 1-0 ante Vitória en el Brasileirao. Su única carta es la localía. Según las cuotas de Betano, el equipo carioca cuenta con una probabilidad de 86% de ganar y se paga 1.14.

En el plano ofensivo, Arthur Cabral se mantiene como su goleador en el certamen con dos anotaciones y su ausencia en el once titular se hizo sentir en la ida; un gol del brasileño paga 1.47 en Betano. La llegada al área de Danilo Santos es la otra vía para intentar la remontada, por lo que un tanto del volante se cotiza en 2.07.

Más cuotas de Betano para el partido:

● Más de 3.5 goles: la Supercuota de Betano paga 1.70.

● Ambos equipos anotan en los 90 minutos: paga 1.98.

● Cienciano anota en el primer tiempo: se cotiza en 3.20.

El duelo cerrará la primera llave oficial entre ambos clubes. Con la ventaja construida en Cusco, el cuadro cusqueño buscará administrar el resultado en Río de Janeiro y sentenciar su ansiada clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana.