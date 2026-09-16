Cienciano visita a Montevideo City Torque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario. El partido se disputará este jueves 17 de septiembre a partir de las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Uruguay. ¿Qué canales pasan el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque HOY por TV ONLINE? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por cable y streaming.

Revisa los horarios del partido entre Cienciano vs. Montevideo City Torque hoy, jueves 17 de septiembre por partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. / JOSE ANGULO

¿Qué canales TV transmiten Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Cienciano vs. Montevideo City TorqueEN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 17 de septiembre.

Para Perú, el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque será transmitido por ESPN y Disney+ Preium para Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Argentina también podrás ver el partido a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque ONLINE y GRATIS por Copa Sudamericana 2026?

El partido entre Cienciano vs. Montevideo City Torque por partido de vuelta de Copa Sudamericana lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque HOY por Copa Sudamericana 2026?

El partido de vuelta entre Cienciano vs. Montevideo City Torque empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Uruguay el jueves 17 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:30 PM

: 6:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM

7:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM

9:30 PM Hora en España: 2:30 AM

¿En qué canal ver partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque, en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque, en Perú?

En Perú, el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque, en Argentina?

En Argentina, el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

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