Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Miguel Grau, este martes 24 de febrero del 2026. En el partido de ida, el partido quedó 2-2. El Cervecero se puede dar por bien servido luego de haber jugado más de la mitad del partido con 10, por la expulsión de Luis Ibérico (39′), y de haber estado abajo en el marcador.

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori se fue arriba con un penal al ángulo de Yoshimar Yotún (62’), pero el equipo paraguayo sacó la garra guaraní y remontó con un gol de Fernándo Cáceres (83’) y otro en contra de Cristiano Leite (84’). El Gallo Norteño parecía embolsillarse la victoria, pero al minuto 87 la suerte le dio vuelta y Ángel Martínez encajó un gol en contra que selló el empate 2-2.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase 2 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por el partido de vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN2, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. FOX Sports y Telefe Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN Premium y Chilevisión Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium México 6:30 p.m. ESPN3 Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Alineaciones de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.