Sporting Cristal visita a Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio IPD de Huancayo este sábado 28 de febrero. Los celestes encaran este partido tras haber igualado 2-2 ante Universitario en la jornada anterior y asegurar su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores venciendo en los penales a 2 de Mayo. La motivación está al tope y el equipo de Paulo Autuori quiere confirmarlo sumando tres puntos claves de visita. Por su parte, el ‘Rojo Matador’ peridó 3-2 ante Los Chankas y le urge una victoria para no complicarse en la zona baja de la tabla. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.
- España: 5:00 p.m.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|11:00 a.m.
|Liga 1 MAX
|L1 Max
|Colombia
|11:00 a.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Ecuador
|11:00 a.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Argentina
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Brasil
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Paraguay
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Uruguay
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Chile
|1:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Bolivia
|12:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|México
|10:00 a.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|12:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 28 de febrero del 2026
- Partido: Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Horario: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: IPD de Huancayo.
