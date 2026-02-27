Por Redacción EC

visita a por la fecha 5 del Torneo Apertura de la en el Estadio IPD de Huancayo este sábado 28 de febrero. Los celestes encaran este partido tras haber igualado 2-2 ante Universitario en la jornada anterior y asegurar su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores venciendo en los penales a 2 de Mayo. La motivación está al tope y el equipo de Paulo Autuori quiere confirmarlo sumando tres puntos claves de visita. Por su parte, el ‘Rojo Matador’ peridó 3-2 ante Los Chankas y le urge una victoria para no complicarse en la zona baja de la tabla. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo y los horarios para ver por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio IPD de Huancayo. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.
  • España: 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:00 a.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia11:00 a.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador11:00 a.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia12:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela12:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
México10:00 a.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos12:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 28 de febrero del 2026
  • Partido: Sporting Cristal vs Sport Huancayo
  • Horario: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: IPD de Huancayo.
Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

