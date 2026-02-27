Sporting Cristal visita a Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio IPD de Huancayo este sábado 28 de febrero. Los celestes encaran este partido tras haber igualado 2-2 ante Universitario en la jornada anterior y asegurar su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores venciendo en los penales a 2 de Mayo. La motivación está al tope y el equipo de Paulo Autuori quiere confirmarlo sumando tres puntos claves de visita. Por su parte, el ‘Rojo Matador’ peridó 3-2 ante Los Chankas y le urge una victoria para no complicarse en la zona baja de la tabla. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo y los horarios para ver por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio IPD de Huancayo. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026?

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 a.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max México 10:00 a.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 12:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

