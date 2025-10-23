Sporting Cristal medirá fuerzas antes Universitario en una edición más del clásico moderno por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se disputará este jueves 23 de octubre del 2025 en el estadio Nacional y lo podrás ver por el canal de Liga 1 Max en todo el Perú, a partir de las 8:00 p.m. (hora local).

¿Dónde ver Cristal vs. Universitario EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 será por Liga 1 Max , a través de sus cableoperadores como: Claro TV, Win, Zapping TV, Bestcable y DirecTV. Por streaming, podrás ver el partido por DGO, L1Max, Liga 1 Play y Zapping TV.

Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO: repasa los canales TV para ver el partido y dónde verlo vía streaming online. / Pressinphoto

¿Qué canal TV transmite Cristal vs. Universitario en Perú?

Puedes ver la Liga 1 Te Apuesto en Perú a través del canal oficial L1 MAX, disponible en distintas plataformas. En televisión por cable o satélite, puedes acceder mediante operadoras como Claro TV, DirecTV y Best Cable, donde el canal suele estar en los números 510 HD en Claro TV y 1604 HD en DirecTV. También puedes verlo por internet mediante L1 Play, la plataforma oficial de streaming que transmite todos los partidos en vivo y permite acceder desde celular, tablet o computadora. Otra opción es Fanatiz, que también ofrece los encuentros de la Liga 1 para quienes prefieren verlos online.

En Perú, el canal L1 MAX está disponible dentro del territorio nacional y puede requerir un plan o suscripción adicional según tu operador. Es importante confirmar que tu servicio tenga el canal incluido, ya que algunos paquetes no lo contemplan. Además, ciertos partidos pueden transmitirse por otros canales dependiendo del equipo local, por lo que siempre conviene revisar la programación antes de cada fecha.

En resumen, puedes ver la Liga 1 MAX en Perú por televisión (Claro TV, DirecTV, Best Cable) o por streaming (L1 Play o Fanatiz), verificando que tengas la suscripción activa para disfrutar de los partidos en vivo.

Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Nacional. / Pressinphoto

¿A qué hora juega Cristal vs. Universitario HOY?

El partido de Cristal vs. Universitario por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará este jueves 23 de octubre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Nacional de Lima.

Horario, TV y dónde ver en vivo Cristal vs. Universitario por Liga 1

Fecha : Jueves 23 de octubre 2025

: Jueves 23 de octubre 2025 Partido : Cristal vs. Universitario, por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1

: Cristal vs. Universitario, por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Horario : 20:00 horas de Lima, Perú

: 20:00 horas de Lima, Perú Canal : Liga 1 Max | Streaming: L1Max

: Liga 1 Max | Streaming: L1Max Estadio: Nacional de Lima

Posibles alineaciones de Cristal vs. Universitario