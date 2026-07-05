Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio AT&T Stadium de Arlington, ubicado en Texas. Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs España EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Portugal vs España se jugará este lunes 6 de julio en el estadio AT&T Stadium de Arlington (Texas). El escenario tiene una capacidad para 80.000 espectadores.

Horario del Portugal vs España EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Portugal vs España está programado para las 2:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver Portugal vs España EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Portugal vs España se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Portugal vs España EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Portugal vs España EN VIVO por el Mundial 2026