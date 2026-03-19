El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se realiza este jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El evento se llevará a cabo en paralelo al de la Copa Libertadores, que está pactado para las 6:00 p.m. (hora peruana), y será importante para Cienciano y Alianza Atlético, los dos representantes nacionales en esta edición. Conoce aquí los horarios, canales TV y dónde ver el sorteo según tu país de origen.

¿Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores EN VIVO será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el sorteo de la Copa Libertadores streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Asimismo, podrás mirar la transmisión del evento totalmente gratis a través del canal oficial de Youtube de la CONMEBOL Libertadores.

¿En qué canales TV pasan el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y a qué hora empieza?

¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 12:00 a.m. del viernes

¿Qué canal transmite el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 8:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 8:00 p.m. ESPN Premium y Chilevisión Disney+ Premium Bolivia 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 5:00 p.m. ESPN3 Disney+ Premium Estados Unidos 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Fecha : Jueves 19 de marzo del 2026.

: Jueves 19 de marzo del 2026. Horario : 6:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 6:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: ESPN, Disney+ Premium, Youtube

Bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1:

River Plate (ARG)

Racing Club (ARG)

Atlético Mineiro (BRA)

Sao Paulo (BRA)

Gremio (BRA)

Santos (BRA)

Olimpia (PAR)

América de Cali (COL)

Bombo 2:

San Lorenzo (ARG)

Tigre (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Vasco da Gama (BRA)

Millonarios (COL)

Palestino (CHI)

Caracas FC (VEN)

Cienciano (PER)

Bombo 3:

Audax Italiano (CHI)

Independiente Petrolero (BOL)

Blooming (BOL)

Boston River (URU)

Deportivo Cuenca (ECU)

Montevideo City Torque (URU)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Macará (ECU)

Bombo 4: