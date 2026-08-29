Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentan este domingo 30 de agosto del 2026 por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Miguel Grau. Los ‘Rosados’ llegan de golear 5-1 a Cienciano en el Callao, mientras que los ‘Rimenses’ cayeron en Piura ante Alianza Atlético por 3-1. ¿Qué canales pasan el partido de Sport Boys vs. Sporting Cristal HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Sport Boys vs. Sporting Cristal por cable, mientras que Liga 1 Play lo pasa a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Sport Boys vs. Sporting Cristal: el domingo 30 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Miguel Grau. / Eurasia Sport Images

¿A qué hora hora juega Sport Boys vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas

En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

En México y Centroamérica: 14:30 horas

En Estados Unidos (New York): 16:30 horas

En España: 22:30 horas

Canales TV para ver Sport Boys vs. Sporting Cristal por Liga 1

El partido de Sport Boys vs. Sporting Cristal será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Sport Boys vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026

Fecha: domingo 20 de agosto del 2026

Partido: Sport Boys vs. Sporting Cristal

Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

Canales TV: Liga 1 Max

Streaming: Liga 1 Play

Estadio: Miguel Grau

¿En qué canal transmiten Sport Boys vs. Sporting Cristal hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Sport Boys vs. Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Liga 1, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Sport Boys vs. Sporting Cristal hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Sport Boys vs. Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos de la Liga 1, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

L1 Max

Fanatiz