Sport Huancayo recibe a Universitario por la semifinal ida de la Liga 1 en el estadio IPD Huancayo. El partido se jugará este domingo 29 de noviembre del 2026 a partir de las 3:00 PM (hora peruana). ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Sport Huancayo vs. Universitario? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Huancayo.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Sport Huancayo vs. Universitario por la semifinal ida de la Liga 1 desde el estadio Centenario.

¿En qué canal TV transmiten Sport Huancayo vs. Universitario EN VIVO por semifinal ida de Liga 1?

El partido entre Sport Huancayo vs. Universitario será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Sport Huancayo vs. Universitario lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Sport Huancayo vs. Universitario por semifinal ida de Liga 1?

La transmisión ONLINE del partido de Sport Huancayo vs. Universitario será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Universitario HOY por semifinal ida de Liga 1?

El partido de Sport Huancayo vs. Universitario por la semifinal ida de Liga 1 empieza a las 3:00 PM (hora de Perú) y 5:00 PM (hora argentina) este domingo 29 de noviembre del 2026 en el estadio IPD de Huancayo.

¿Cuándo juega Sport Huancayo vs. Universitario por semifinal ida de Liga 1?

El partido entre Sport Huancayo vs. Universitario se jugará este domingo 29 de noviembre del 2026 en el estadio IPD de Huancayo.