Canales para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores

Sporting Cristal visitará a 2 de Mayo este martes 17 de febrero del 2026 por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores en el estadio Rio Parapiti. Luego de sorprender a todo el continente eliminando a Alianza Lima en la Fase 1 de la Conmebol Libertadores, el equipo paraguayo va por una nueva hazaña ante otro club peruano. Por otro lado, los rimenses llegan de conseguir su primera victoria de la temporada en la Liga 1 y esperan sacar un buen resultado en Paraguay. A continuación, te motramos los horarios, en qué canales ver el partido y dónde lo pasan ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase 2 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por el partido de ida de la Fase 2 de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.

Luego, en México la transmisión va a través de ESPN3 y Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo y los horarios para ver partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores en el estadio Rio Parapiti.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO por Fase 2 de Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. FOX Sports y Telefe Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN Premium y Chilevisión Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium México 6:30 p.m. ESPN3 Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Fecha : Martes 17 de febrero del 2026.

: Martes 17 de febrero del 2026. Partido : Sporting Cristal vs 2 de Mayo

: Sporting Cristal vs 2 de Mayo Horario : 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium y Telefe.

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium y Telefe. Estadio: Rio Parapiti.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores lo transmite Telefe, FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.