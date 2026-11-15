Este domingo 15 de noviembre, Sporting Cristal y Alianza Atlético se miden por la final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los celestes llegan a este compromiso tras dejar en el camino a ADT en la llave de ida y vuelta. Ahora, bajo la dirección de Roberto Mosquera, Sporting Cristal intentará alzar su primer trofeo en esta era. Consulta el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Sporting Cristal vs Alianza Atlético se enfrentarán este domingo 15 de noviembre desde el estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Alianza Atlético en vivo?

El partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético, será transmitido por América TV, la Bicolor+, en el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol vía Youtube. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.