Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan este sábado 19 de septiembre del 2026 por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses buscarán sumar una nueva victoria en casa, mientras que el conjunto piurano intentará dar la sorpresa como visitante. ¿Qué canales pasan el partido de Sporting Cristal vs. Atlético Grau HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido por cable, mientras que Liga 1 Play y Fanatiz lo ofrecen vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Sporting Cristal y Atlético Grau este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas

En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

En México y Centroamérica: 14:30 horas

En Estados Unidos (New York): 16:30 horas

En España: 22:30 horas

Canales TV para ver Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1

El partido de Sporting Cristal vs. Atlético Grau será transmitido a través de Liga 1 Max en Perú. También podrá seguirse vía streaming mediante Liga 1 Play, mientras que Fanatiz ofrecerá la señal para Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1 2026

Fecha: sábado 19 de septiembre del 2026

Partido: Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

Canales TV: Liga 1 Max

Streaming: Liga 1 Play y Fanatiz

Estadio: Alberto Gallardo

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Atlético Grau hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Sporting Cristal vs. Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señal que posee los derechos de la Liga 1. El encuentro también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Atlético Grau hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Sporting Cristal vs. Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura se podrá seguir EN VIVO a través de Fanatiz, plataforma que ofrece los partidos de la Liga 1 para el público internacional.

Fanatiz