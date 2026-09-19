Por Rogger Fernández

y se enfrentan este sábado 19 de septiembre del 2026 por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses buscarán sumar una nueva victoria en casa, mientras que el conjunto piurano intentará dar la sorpresa como visitante. ¿Qué canales pasan el partido de Sporting Cristal vs. Atlético Grau HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido por cable, mientras que Liga 1 Play y Fanatiz lo ofrecen vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Sporting Cristal y Atlético Grau este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Sporting Cristal y Atlético Grau este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1 2026?

  • En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas
  • En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas
  • En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas
  • En México y Centroamérica: 14:30 horas
  • En Estados Unidos (New York): 16:30 horas
  • En España: 22:30 horas

Canales TV para ver Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1

El partido de Sporting Cristal vs. Atlético Grau será transmitido a través de Liga 1 Max en Perú. También podrá seguirse vía streaming mediante Liga 1 Play, mientras que Fanatiz ofrecerá la señal para Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Sporting Cristal vs. Atlético Grau por Liga 1 2026

  • Fecha: sábado 19 de septiembre del 2026
  • Partido: Sporting Cristal vs. Atlético Grau
  • Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: Liga 1 Max
  • Streaming: Liga 1 Play y Fanatiz
  • Estadio: Alberto Gallardo

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Atlético Grau hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Sporting Cristal vs. Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señal que posee los derechos de la Liga 1. El encuentro también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.

  • Liga 1 Max
  • Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Atlético Grau hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Sporting Cristal vs. Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura se podrá seguir EN VIVO a través de Fanatiz, plataforma que ofrece los partidos de la Liga 1 para el público internacional.

  • Fanatiz

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