Por Joao Muñoz Tineo

visita al este miércoles 22 de abril del 2026 por la jornada 10 del Torneo Apertura de en el estadio Campeones del 36. Los rimenses se encuentran a 12 puntos de los líderes; Alianza Lima y Chankas, es por eso, que con este partido pendiente, buscarán acortar diferencias. A continuación te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau Lima por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz
Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: revisa los horarios, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1. (Créditos: Gemini)
Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: revisa los horarios, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1. (Créditos: Gemini)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026?

El clásico de Sporting Cristal vs Atlético Grau por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:15 PM de Perú este miércoles 22 de abril del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:15 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:15 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:15 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:15 PM
  • Hora en España: 10:15 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:15 PMLiga 1 MaxL1 Max
Colombia3:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Ecuador3:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Argentina5:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Brasil5:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Paraguay5:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Uruguay5:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Chile5:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Bolivia4:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
Venezuela4:15 PMLiga 1 MaxFanatiz
México2:15 PMFanatizFanatiz
Estados Unidos4:15 PMFanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

  • Fecha: Miércoles 22 de abril del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Atlético Grau
  • Horario: 3:15 PM hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Campeones del 36.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Liga 1 MAX por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Atlético Grau

  • Atlético Grau: Patricio Álvarez; Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas; Emiliano Franco, Adrian de la Cruz, Rafael Guarderas; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz. 
  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Luis Abram, Janio Posito, Cristiano Da Silva; Santiago González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Felipe Vizeu.
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