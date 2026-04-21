Sporting Cristal visita al Atlético Grau este miércoles 22 de abril del 2026 por la jornada 10 del Torneo Apertura de Liga 1 en el estadio Campeones del 36. Los rimenses se encuentran a 12 puntos de los líderes; Alianza Lima y Chankas, es por eso, que con este partido pendiente, buscarán acortar diferencias. A continuación te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau Lima por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: revisa los horarios, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1. (Créditos: Gemini)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026?

El clásico de Sporting Cristal vs Atlético Grau por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:15 PM de Perú este miércoles 22 de abril del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:15 PM

: 2:15 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:15 PM

3:15 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:15 PM

4:15 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:15 PM

5:15 PM Hora en España: 10:15 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:15 PM Liga 1 Max L1 Max Colombia 3:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 3:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Argentina 5:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Brasil 5:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 5:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 5:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Chile 5:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 4:15 PM Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 4:15 PM Liga 1 Max Fanatiz México 2:15 PM Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 4:15 PM Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Fecha : Miércoles 22 de abril del 2026.

: Miércoles 22 de abril del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Atlético Grau

: Sporting Cristal vs Atlético Grau Horario : 3:15 PM hora de Lima, Perú.

: 3:15 PM hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Campeones del 36.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Liga 1 MAX por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Atlético Grau

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas; Emiliano Franco, Adrian de la Cruz, Rafael Guarderas; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.

Patricio Álvarez; Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas; Emiliano Franco, Adrian de la Cruz, Rafael Guarderas; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Luis Abram, Janio Posito, Cristiano Da Silva; Santiago González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Felipe Vizeu.