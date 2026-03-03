Sporting Cristal visita a Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores este miércoles 4 de marzo del 2026 en el Polideportivo Misael Delgado. Los rimenses que llegan de eliminar por penales a 2 de Mayo la semana pasada en el Callao, esperan dar el primer paso para clasificar a la fase de grupos. Por otro lado, Carabobo en su visita a la ciudad chilena de Talcahuano, revalidó la buena imagen de la ida y ganó 2-1 a domicilio al Huachipato (3-1 global), para sellar su paso a la tercera fase.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Fase 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por el partido de ida de la Fase 3 de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN 2 por cable en Perú. Para ver ESPN2, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN 2 mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Carabobo y los horarios para ver partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores en el Polideportivo Misael Delgado. / Eurasia Sport Images

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por ida de Fase 3 de Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Fase 3 de Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports y Telefe Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Paraguay 7:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Chile 7:30 p.m. ESPN Premium y Chilevisión Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN2 Disney+ Premium México 4:00 p.m. ESPN3 Disney+ Premium Estados Unidos 5:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores

Fecha : Miércoles 4 de marzo del 2026.

: Miércoles 4 de marzo del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Carabobo

: Sporting Cristal vs Carabobo Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN2, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium y Telefe.

: ESPN2, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium y Telefe. Estadio: Polideportivo Misael Delgado.

Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores en el Polideportivo Misael Delgado. / Eurasia Sport Images

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite Telefe, FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Carabobo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.