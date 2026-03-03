Sporting Cristal visita a Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores este miércoles 4 de marzo del 2026 en el Polideportivo Misael Delgado. Los rimenses que llegan de eliminar por penales a 2 de Mayo la semana pasada en el Callao, esperan dar el primer paso para clasificar a la fase de grupos. Por otro lado, Carabobo en su visita a la ciudad chilena de Talcahuano, revalidó la buena imagen de la ida y ganó 2-1 a domicilio al Huachipato (3-1 global), para sellar su paso a la tercera fase.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Fase 3 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por el partido de ida de la Fase 3 de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN 2 por cable en Perú. Para ver ESPN2, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN 2 mediante la app de DGO y Movistar TV. Es importante recalcar que Telefe, mediante su canal de YouTube, también transmitirá el partido.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por ida de Fase 3 de Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Fase 3 de Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Argentina
|7:00 p.m.
|FOX Sports y Telefe
|Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Paraguay
|7:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|7:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Chile
|7:30 p.m.
|ESPN Premium y Chilevisión
|Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|México
|4:00 p.m.
|ESPN3
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|5:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores
- Fecha: Miércoles 4 de marzo del 2026.
- Partido: Sporting Cristal vs Carabobo
- Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN2, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium y Telefe.
- Estadio: Polideportivo Misael Delgado.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN2 y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite Telefe, FOX Sports y Disney+ Premium.
Alineaciones de Sporting Cristal vs Carabobo
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
- Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.