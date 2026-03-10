Sporting Cristal recibe a Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, este miércoles 11 de marzo del 2026. Los ‘celestes’ llegaron a esta instancia tras eliminar en tanda de penales a 2 de Mayo de Paraguay.

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori aseguró el campeonato internacional; ya que, si pierde ante el club venezolano jugará la Copa Sudamericana desde la Fase de Grupos. Sin embargo, el objetivo es clasificar a los grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Carabobo y los horarios para ver partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores en Matute. (Foto: Sporting Cristal)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Fase 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por el partido de vuelta de la Fase 3 de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN2, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por vuelta de Fase 3 de Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Fase 3 de Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN Premium y Chilevisión Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 4:00 p.m. ESPN3 Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores

Fecha : Miércoles 11 de marzo del 2026.

: Miércoles 11 de marzo del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Carabobo

: Sporting Cristal vs Carabobo Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium. Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3 de Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Carabobo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu. Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.