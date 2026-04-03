Sporting Cristal sufrió un duro revés jugando de local tras caer ante CD Moquegua (2-1) en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los celestes fueron sorprendidos desde el inicio con el juego del rival, que se adelantó con gol de Édgar Lastre (15) tras ganarle la posición a los defensores rivales y definir sin arquero. En el complemento, Cristian Mejía estiró la ventaja (46′) tras un mal rechazo de Leandro Sosa. La reacción de Cristal llegó a los 53′ de penal, luego de una mano de un defensor rival. Con ello, los celestes se quedaron con 11 puntos y muy lejos de los primeros lugares del Apertura.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua y los horarios para verlo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 a.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max México 10:00 a.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 12:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Fecha : Viernes 3 de abril del 2026

: Viernes 3 de abril del 2026 Partido : Sporting Cristal vs CD Moquegua

: Sporting Cristal vs CD Moquegua Horario : 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.

: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO se enfrentan este viernes 3 de abril por la fecha 9 del Torneo Apertura.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.