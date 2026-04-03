Por Redacción EC

sufrió un duro revés jugando de local tras caer ante (2-1) en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la . Los celestes fueron sorprendidos desde el inicio con el juego del rival, que se adelantó con gol de Édgar Lastre (15) tras ganarle la posición a los defensores rivales y definir sin arquero. En el complemento, Cristian Mejía estiró la ventaja (46′) tras un mal rechazo de Leandro Sosa. La reacción de Cristal llegó a los 53′ de penal, luego de una mano de un defensor rival. Con ello, los celestes se quedaron con 11 puntos y muy lejos de los primeros lugares del Apertura.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua y los horarios para verlo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Alberto Gallardo.
Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua y los horarios para verlo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:00 a.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia11:00 a.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador11:00 a.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia12:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela12:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
México10:00 a.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos12:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

  • Fecha: Viernes 3 de abril del 2026
  • Partido: Sporting Cristal vs CD Moquegua
  • Horario: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alberto Gallardo.
Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO se enfrentan este viernes 3 de abril por la fecha 9 del Torneo Apertura.
Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO se enfrentan este viernes 3 de abril por la fecha 9 del Torneo Apertura.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

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