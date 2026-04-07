Por Redacción EC

visita a este miércoles 8 de abril del 2026 en el Estadio Miguel Grau por la fecha 1 del Grupo F de la . Los dirigidos por Zé Ricardo debutan en el certamen internacional con más dudas que certezas, pues sufrieron una derrota de local ante CD Moquegua por el Torneo Apertura y están lejos de los primeros lugares. Por su parte, Cerro Porteño viene de golear 3-0 a 2 de Mayo y marcha segundo en la liga paraguaya. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño y los horarios para ver partido por la fecha 1 del Grupo F por la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Miguel Grau.
Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño y los horarios para ver partido por la fecha 1 del Grupo F por la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Miguel Grau.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
  • España: 4:00 a.m. del miércoles

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú9:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Colombia9:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Ecuador9:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Argentina11:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil11:00 p.m.ESPN 3Disney+ Premium
Paraguay11:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Uruguay11:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Chile11:00 p.m.ESPN Premium Disney+ Premium
Bolivia10:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Venezuela10:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
México8:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos10:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

  • Fecha: Miércoles 8 de abril del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Cerro Porteño
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • Estadio: Miguel Grau.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Winsdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.
  • Cerro Porteño: Martín Arias, Quintana, Velázquez, Sánchez, Soñora, Paredes, Domínguez, Piris Da Motta, Aliseda, Chaparro y Vegetti.
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