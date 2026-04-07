Sporting Cristal visita a Cerro Porteño este miércoles 8 de abril del 2026 en el Estadio Miguel Grau por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo debutan en el certamen internacional con más dudas que certezas, pues sufrieron una derrota de local ante CD Moquegua por el Torneo Apertura y están lejos de los primeros lugares. Por su parte, Cerro Porteño viene de golear 3-0 a 2 de Mayo y marcha segundo en la liga paraguaya. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño y los horarios para ver partido por la fecha 1 del Grupo F por la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Miguel Grau.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m. del miércoles

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 9:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 9:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 11:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 11:00 p.m. ESPN 3 Disney+ Premium Paraguay 11:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 11:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 11:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 10:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 10:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 8:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 10:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026.

: Miércoles 8 de abril del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Cerro Porteño

: Sporting Cristal vs Cerro Porteño Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium. Estadio: Miguel Grau.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Winsdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Winsdom; Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu. Cerro Porteño: Martín Arias, Quintana, Velázquez, Sánchez, Soñora, Paredes, Domínguez, Piris Da Motta, Aliseda, Chaparro y Vegetti.