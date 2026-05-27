Sporting Cristal visita a Cerro Porteño este jueves 27 de mayo del 2026 en el Estadio La Nueva Olla por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan de una victoria para lograr aspirar acceder a los octavos de final. Por su parte, los paraguayos afrontarán este duelo con la intención de quedarse con el liderato de la zona. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 6 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 6 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
- España: 12:00 a.m. del viernes
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Argentina
|7:00 p.m.
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Paraguay
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Chile
|7:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|México
|4:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|6:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
- Fecha: Jueves 28 de mayo del 2026.
- Partido: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
- Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Fox Sports 3, Disney+ Premium, ESPN Premium.
- Estadio: La Nueva Olla.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.
Alineaciones de Sporting Cristal vs Cerro Porteño
- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila.
- Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benitez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta; Jorge Morel, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.