Sporting Cristal visita a Cerro Porteño este jueves 27 de mayo del 2026 en el Estadio La Nueva Olla por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan de una victoria para lograr aspirar acceder a los octavos de final. Por su parte, los paraguayos afrontarán este duelo con la intención de quedarse con el liderato de la zona. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 6 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 6 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño. (Photo by Connie FRANCE / AFP) / CONNIE FRANCE

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 12:00 a.m. del viernes

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. ESPN 3 Disney+ Premium Paraguay 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 4:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

Fecha : Jueves 28 de mayo del 2026.

: Jueves 28 de mayo del 2026. Partido : Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports 3, Disney+ Premium, ESPN Premium.

: ESPN, Fox Sports 3, Disney+ Premium, ESPN Premium. Estadio: La Nueva Olla.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño. (Photo by Connie FRANCE / AFP) / CONNIE FRANCE

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Cerro Porteño