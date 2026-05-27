Por Adrián Puga

visita a este jueves 27 de mayo del 2026 en el Estadio La Nueva Olla por la fecha 6 del Grupo F de la . Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan de una victoria para lograr aspirar acceder a los octavos de final. Por su parte, los paraguayos afrontarán este duelo con la intención de quedarse con el liderato de la zona. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 6 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por la fecha 6 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
Sporting Cristal vs Cerro Porteño. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
/ CONNIE FRANCE

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
  • España: 12:00 a.m. del viernes

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Colombia5:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Ecuador5:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Argentina7:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil7:00 p.m.ESPN 3Disney+ Premium
Paraguay7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Uruguay7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Chile7:00 p.m.ESPN Premium Disney+ Premium
Bolivia6:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Venezuela6:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
México4:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos6:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

  • Fecha: Jueves 28 de mayo del 2026.
  • Partido: Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports 3, Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • Estadio: La Nueva Olla.
Sporting Cristal vs Cerro Porteño. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
Sporting Cristal vs Cerro Porteño. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
/ CONNIE FRANCE

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Cerro Porteño

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila.
  • Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benitez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta; Jorge Morel, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

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