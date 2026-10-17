Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se jugará este domingo 18 de octubre del 2026 a partir de las 11:30 AM (hora peruana). Sporting Cristal llega en un gran momento como uno de los líderes del campeonato con 22 puntos. Viene de encadenar una racha de victorias, siendo la más reciente el triunfo por 1-0 como visitante ante UTC en Cajamarca. ¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por cable y streaming.

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¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por TV y Streamig Online?

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El partido de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos será transmitido por Liga 1 Max para Perú por cable y streaming.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos HOY por Liga 1?

El partido de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a las 11:30 AM (hora peruana) este domingo 18 de octubre en el Alberto Gallardo. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 1:30 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:30 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 11:30 AM

México: 10:30 AM

Estados Unidos (ET): 12:30 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por Liga 1

Fecha: domingo 18 de octubre del 2026

domingo 18 de octubre del 2026 Partido: Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Hora: 11:30 AM (PER/COL/ECU); 8:30 PM (ARG/URU)

11:30 AM (PER/COL/ECU); 8:30 PM (ARG/URU) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Alberto Gallardo

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Liga 1 Play.

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