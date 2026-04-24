Por Redacción EC

visita a por la fecha 12 del Torneo Apertura de la en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra este sábado 25 de abril. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota por 4-1 ante Atlético Grau. Por su parte, Comerciantes Unidos buscará dar el golpe en campo contrario y mantenerse en los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos. (Foto: César Bueno / GEC)
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos. (Foto: César Bueno / GEC)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM
  • Hora en España: 10:30 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:30 PMLiga 1 MaxL1 Max
Colombia3:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Ecuador3:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Argentina5:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Brasil5:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Paraguay5:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Uruguay5:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Chile5:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Bolivia4:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
Venezuela4:30 PMLiga 1 MaxFanatiz
México2:30 PMFanatizFanatiz
Estados Unidos4:30 PMFanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 25 de abril del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
  • Horario: 3:30 PM hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos (Foto: Getty Images)
Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

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