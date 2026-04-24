Sporting Cristal visita a Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra este sábado 25 de abril. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota por 4-1 ante Atlético Grau. Por su parte, Comerciantes Unidos buscará dar el golpe en campo contrario y mantenerse en los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026?
El partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM
- Hora en España: 10:30 PM
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:30 PM
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|3:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|3:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|5:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|5:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|5:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|5:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|5:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|4:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|4:30 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|2:30 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|4:30 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril del 2026.
- Partido: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- Horario: 3:30 PM hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en México?
En México, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.