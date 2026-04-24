Sporting Cristal visita a Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra este sábado 25 de abril. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota por 4-1 ante Atlético Grau. Por su parte, Comerciantes Unidos buscará dar el golpe en campo contrario y mantenerse en los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos. (Foto: César Bueno / GEC)

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM de Perú este sábado 25 de abril del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:30 PM

: 2:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 PM

3:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 PM

4:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM

5:30 PM Hora en España: 10:30 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:30 PM Liga 1 Max L1 Max Colombia 3:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 3:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Argentina 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Brasil 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Chile 5:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 4:30 PM Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 4:30 PM Liga 1 Max Fanatiz México 2:30 PM Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 4:30 PM Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 25 de abril del 2026.

: Sábado 25 de abril del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos Horario : 3:30 PM hora de Lima, Perú.

: 3:30 PM hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.