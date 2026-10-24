Sporting Cristal visita a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se jugará este sábado 24 de octubre del 2026 a partir de las 3:15 PM (hora peruana). Sporting Cristal llega en un gran momento como uno de los líderes del campeonato con 25 puntos. Viene de encadenar una racha de victorias, siendo la más reciente el triunfo por 4-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo. ¿Qué canales pasan el partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC por cable y streaming.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 24 de octubre del 2026 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC será transmitido por Liga 1 Max para Perú por cable y streaming.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cusco FC HOY por Liga 1?

El partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a las 3:15 PM (hora peruana) este sábado 24 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Chile / Brasil: 5:15 PM

Bolivia / Venezuela: 4:15 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 3:15 PM

México: 2:15 PM

Estados Unidos (ET): 4:15 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo Sporting Cristal vs. Cusco FC por Liga 1

Fecha: Sábado 24 de octubre del 2026.

Sábado 24 de octubre del 2026. Partido: Sporting Cristal vs. Cusco FC.

Sporting Cristal vs. Cusco FC. Hora: 3:15 PM (PER/COL/ECU); 5:15 PM (ARG/URU).

3:15 PM (PER/COL/ECU); 5:15 PM (ARG/URU). Canales TV: Liga 1 Max.

Liga 1 Max. Streaming: Liga 1 Play.

Liga 1 Play. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs. Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Liga 1 Play.

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