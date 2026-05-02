Sporting Cristal recibe a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, este domingo 3 de mayo. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota por 1-0 ante Comerciantes Unidos. Por su parte, los ‘dorados’ buscará dar el golpe en campo contrario y acercarse a los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026?
El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 11:00 AM de Perú este domingo 3 de mayo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 AM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 AM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM
- Hora en España: 6:00 PM
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|11:00 AM
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|11:00 AM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|11:00 AM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|1:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|1:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|1:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|1:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|1:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|12:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|12:00 PM
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|10:00 AM
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|12:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo del 2026.
- Partido: Sporting Cristal vs Cusco FC
- Horario: 11:00 AM hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Estadio Alberto Gallardo
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en México?
En México, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.