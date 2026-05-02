Sporting Cristal recibe a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, este domingo 3 de mayo. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota por 1-0 ante Comerciantes Unidos. Por su parte, los ‘dorados’ buscará dar el golpe en campo contrario y acercarse a los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 será Fanatiz.

Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 11:00 AM de Perú este domingo 3 de mayo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 10:00 AM

: 10:00 AM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM

12:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM

1:00 PM Hora en España: 6:00 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 AM Liga 1 Max L1 Max Colombia 11:00 AM Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 11:00 AM Liga 1 Max Fanatiz Argentina 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Brasil 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Chile 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 12:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 12:00 PM Liga 1 Max Fanatiz México 10:00 AM Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 12:00 PM Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 3 de mayo del 2026.

: Domingo 3 de mayo del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Cusco FC

: Sporting Cristal vs Cusco FC Horario : 11:00 AM hora de Lima, Perú.

: 11:00 AM hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: César Bueno / GEC)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.