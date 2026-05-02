Por Redacción EC

recibe a por la fecha 13 del Torneo Apertura de la en el Estadio Alberto Gallardo, este domingo 3 de mayo. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota por 1-0 ante Comerciantes Unidos. Por su parte, los ‘dorados’ buscará dar el golpe en campo contrario y acercarse a los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la Liga 1 será Fanatiz.

Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 11:00 AM de Perú este domingo 3 de mayo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 AM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 AM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM
  • Hora en España: 6:00 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:00 AMLiga 1 MaxL1 Max
Colombia11:00 AMLiga 1 MaxFanatiz
Ecuador11:00 AMLiga 1 MaxFanatiz
Argentina1:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
Brasil1:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
Paraguay1:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
Uruguay1:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
Chile1:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
Bolivia12:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
Venezuela12:00 PMLiga 1 MaxFanatiz
México10:00 AMFanatizFanatiz
Estados Unidos12:00 PMFanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 3 de mayo del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Cusco FC
  • Horario: 11:00 AM hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Estadio Alberto Gallardo
Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: César Bueno / GEC)
Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: César Bueno / GEC)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

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