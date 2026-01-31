Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco este domingo 1 de febrero del 2026. Los dirigidos por Paulo Autuori llegan a su debut con pocos partidos de preparación, pero esperan conseguir los primeros tres puntos del año. Por su parte, su rival está decidido a sumar de local y hacerse fuerte en la altura esta temporada. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y los horarios para ver por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 1:00 p.m. Liga 1 MAX YouTube y L1 Max Colombia 1:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Ecuador 1:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Argentina 3:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Brasil 3:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Paraguay 3:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Uruguay 3:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Chile 3:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Bolivia 2:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Venezuela 2:00 p.m. Liga 1 Max YouTube y L1 Max Estados Unidos 2:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.