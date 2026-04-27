Sporting Cristal recibe en Matute al Junior de Barranquilla este martes 28 de abril del 2026 por la tercera jornada de la Copa Libertadores. Los ‘Rimenses’ llegan de sufrir una derrota polémica ante Palmeiras en Brasil, y esperan darle la vuelta a la página y sumar unos nuevos 3 puntos que lo mantengan con chances de clasificar a la siguiente ronda. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
El partido de Sporting Cristal vs Junior EN VIVO será transmitido a través de ESPN (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, etc.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Junior es Fanatiz.
- Transmisión en Perú: ESPN y Disney+ Premium
- Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz
- Transmisión en México: Disney+ Premium
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026?
El partido de Sporting Cristal vs Junior por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 9:00 PM de Perú este sábado 28 de abril del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM
- Hora en España: 4:00 AM
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|9:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|9:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|11:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|11:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|11:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|11:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|11:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|10:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|10:00 PM
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|8:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|10:00 PM
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026
- Fecha: Martes 28 de abril del 2026.
- Partido: Sporting Cristal vs Junior
- Horario: 9:00 PM hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN y Disney+ Premium.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en México?
En México, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Alineaciones de Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Luis Abram, Janio Posito, Cristiano Da Silva; Santiago González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Felipe Vizeu.
- Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña; Daniel Rivera, Lucas Monzón; Jhonier Guerrero. Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Yimmy Chará, Kevin Pérez y Tego Gutiérrez.