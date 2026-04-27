Por Joao Muñoz Tineo

recibe en Matute al este martes 28 de abril del 2026 por la tercera jornada de la . Los ‘Rimenses’ llegan de sufrir una derrota polémica ante Palmeiras en Brasil, y esperan darle la vuelta a la página y sumar unos nuevos 3 puntos que lo mantengan con chances de clasificar a la siguiente ronda. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Junior EN VIVO será transmitido a través de ESPN (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, etc.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Junior es Fanatiz.

  • Transmisión en Perú: ESPN y Disney+ Premium
  • Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz
  • Transmisión en México: Disney+ Premium
Canales que transmiten el partido de Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO HOY: horarios y dónde ver ONLINE por Copa Libertadores 2026.
Canales que transmiten el partido de Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO HOY: horarios y dónde ver ONLINE por Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Junior por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 9:00 PM de Perú este sábado 28 de abril del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM
  • Hora en España: 4:00 AM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú9:00 PMESPNDisney+ Premium
Colombia9:00 PMESPNDisney+ Premium
Ecuador9:00 PMESPNDisney+ Premium
Argentina11:00 PMESPNDisney+ Premium
Brasil11:00 PMESPNDisney+ Premium
Paraguay11:00 PMESPNDisney+ Premium
Uruguay11:00 PMESPNDisney+ Premium
Chile11:00 PMESPNDisney+ Premium
Bolivia10:00 PMESPNDisney+ Premium
Venezuela10:00 PMESPNDisney+ Premium
México8:00 PMDisney+ PremiumDisney+ Premium
Estados Unidos10:00 PMFanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

  • Fecha: Martes 28 de abril del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Junior
  • Horario: 9:00 PM hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Atlético Grau

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Luis Abram, Janio Posito, Cristiano Da Silva; Santiago González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Felipe Vizeu.
  • Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña; Daniel Rivera, Lucas Monzón; Jhonier Guerrero. Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Yimmy Chará, Kevin Pérez y Tego Gutiérrez.
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