Sporting Cristal recibe en Matute al Junior de Barranquilla este martes 28 de abril del 2026 por la tercera jornada de la Copa Libertadores. Los ‘Rimenses’ llegan de sufrir una derrota polémica ante Palmeiras en Brasil, y esperan darle la vuelta a la página y sumar unos nuevos 3 puntos que lo mantengan con chances de clasificar a la siguiente ronda. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Junior EN VIVO será transmitido a través de ESPN (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, etc.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Junior es Fanatiz.

Transmisión en Perú: ESPN y Disney+ Premium

Transmisión en Estados Unidos: Fanatiz

Fanatiz Transmisión en México: Disney+ Premium

Canales que transmiten el partido de Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO HOY: horarios y dónde ver ONLINE por Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Junior por la jornada 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 empieza a las 9:00 PM de Perú este sábado 28 de abril del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:00 PM

: 8:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM

11:00 PM Hora en España: 4:00 AM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 PM ESPN Disney+ Premium Colombia 9:00 PM ESPN Disney+ Premium Ecuador 9:00 PM ESPN Disney+ Premium Argentina 11:00 PM ESPN Disney+ Premium Brasil 11:00 PM ESPN Disney+ Premium Paraguay 11:00 PM ESPN Disney+ Premium Uruguay 11:00 PM ESPN Disney+ Premium Chile 11:00 PM ESPN Disney+ Premium Bolivia 10:00 PM ESPN Disney+ Premium Venezuela 10:00 PM ESPN Disney+ Premium México 8:00 PM Disney+ Premium Disney+ Premium Estados Unidos 10:00 PM Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 28 de abril del 2026.

: Martes 28 de abril del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Junior

: Sporting Cristal vs Junior Horario : 9:00 PM hora de Lima, Perú.

: 9:00 PM hora de Lima, Perú. Canal : ESPN y Disney+ Premium.

: ESPN y Disney+ Premium. Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de Fanatiz por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Junior será transmitido a través de Disney+ Premium por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Atlético Grau

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Luis Abram, Janio Posito, Cristiano Da Silva; Santiago González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Juan Cruz González, Luis Abram, Janio Posito, Cristiano Da Silva; Santiago González, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Felipe Vizeu. Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña; Daniel Rivera, Lucas Monzón; Jhonier Guerrero. Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Yimmy Chará, Kevin Pérez y Tego Gutiérrez.