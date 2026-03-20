Sporting Cristal visita a Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas este sábado 21 de marzo. Los celestes encaran este partido luego de su victoria por 3-0 ante Sport Boys en el Alberto Gallardo y decididos a tumbarse a un rival complicado de local, que además es líder del campeonato. El equipo de Paulo Autuori llega decidido a sumar tres puntos claves fuera de casa para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Por su parte, Los Chankas buscará hacer respetar su casa y mantenerse como líder del torneo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 p.m.
- España: 9:30 p.m.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:30 p.m.
|Liga 1 MAX
|L1 Max
|Colombia
|3:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Ecuador
|3:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Argentina
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Brasil
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Paraguay
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Uruguay
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Chile
|5:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Bolivia
|4:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Venezuela
|4:30 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|México
|2:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|4:30 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 21 de marzo del 2026
- Partido: Sporting Cristal vs Los Chankas
- Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Los Chankas de Andahuaylas.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en México?
En México, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.