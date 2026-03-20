Sporting Cristal visita a Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas este sábado 21 de marzo. Los celestes encaran este partido luego de su victoria por 3-0 ante Sport Boys en el Alberto Gallardo y decididos a tumbarse a un rival complicado de local, que además es líder del campeonato. El equipo de Paulo Autuori llega decidido a sumar tres puntos claves fuera de casa para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Por su parte, Los Chankas buscará hacer respetar su casa y mantenerse como líder del torneo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas y los horarios para ver el partido por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 p.m.

5:30 p.m. España: 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:30 p.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 3:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 3:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 5:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 5:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 5:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 5:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 5:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 4:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 4:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max México 2:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 4:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 21 de marzo del 2026

: Sábado 21 de marzo del 2026 Partido : Sporting Cristal vs Los Chankas

: Sporting Cristal vs Los Chankas Horario : 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Los Chankas de Andahuaylas.

Liga 1 Max EN VIVO: ver transmisión del partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.