Por Redacción EC

visita a por la fecha 8 del Torneo Apertura de la en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas este sábado 21 de marzo. Los celestes encaran este partido luego de su victoria por 3-0 ante Sport Boys en el Alberto Gallardo y decididos a tumbarse a un rival complicado de local, que además es líder del campeonato. El equipo de Paulo Autuori llega decidido a sumar tres puntos claves fuera de casa para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Por su parte, Los Chankas buscará hacer respetar su casa y mantenerse como líder del torneo. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas y los horarios para ver el partido por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.
Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas y los horarios para ver el partido por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 p.m.
  • España: 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:30 p.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia3:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador3:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina5:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil5:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay5:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay5:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile5:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia4:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela4:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
México2:30 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos4:30 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 21 de marzo del 2026
  • Partido: Sporting Cristal vs Los Chankas
  • Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Los Chankas de Andahuaylas.
Liga 1 Max EN VIVO: ver transmisión del partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.
Liga 1 Max EN VIVO: ver transmisión del partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

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