Canales para ver Sporting Cristal vs Melgar y a qué hora juegan por la Liga 1

y se enfrentan este domingo 8 de febrero del 2026 por la segunda jornada del Torneo Apertura de la en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses arrancaron el campeonato con un valioso empate en Cusco ante Deportivo Garcilaso, por otro lado, el equipo dirigido por Juan Reynoso, se impuso 2-0 en el clásico del sur ante Cienciano en la UNSA. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Melgar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Melgar por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs Melgar y los horarios para ver partido por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.
  • España: 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:00 a.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia11:00 a.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador11:00 a.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile1:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia12:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela12:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Estados Unidos12:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 8 de febrero del 2026
  • Partido: Sporting Cristal vs Melgar
  • Horario: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alberto Gallardo
Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Melgar por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Melgar por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

