Canales para ver Sporting Cristal vs Melgar y a qué hora juegan por la Liga 1

Sporting Cristal y Melgar se enfrentan este domingo 8 de febrero del 2026 por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses arrancaron el campeonato con un valioso empate en Cusco ante Deportivo Garcilaso, por otro lado, el equipo dirigido por Juan Reynoso, se impuso 2-0 en el clásico del sur ante Cienciano en la UNSA. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Melgar por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Melgar por la Liga 1 será Fanatiz.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 a.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Estados Unidos 12:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

