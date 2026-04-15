Por Redacción EC

visita a este jueves 16 de abril del 2026 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F de la . Los dirigidos por Zé Ricardo son líderes tras su victoria por 1-0 ante Cerro Porteño, e irán en busca de consolidar su posición. Por su parte, el ‘Verdao’ empató en su visita a Junior en Barranquilla. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 2 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 2 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN 2 por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Colombia5:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Ecuador5:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Argentina7:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil7:00 p.m.ESPN 3Disney+ Premium
Paraguay7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Uruguay7:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Chile7:00 p.m.ESPN Premium Disney+ Premium
Bolivia6:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Venezuela6:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
México4:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos6:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

  • Fecha: Jueves 16 de abril del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Palmeiras
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • Estadio: Allianz Parque.
Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.
  • Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio; Jhon Arias y José Manuel López.

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