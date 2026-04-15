Sporting Cristal visita a Palmeiras este jueves 16 de abril del 2026 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo son líderes tras su victoria por 1-0 ante Cerro Porteño, e irán en busca de consolidar su posición. Por su parte, el ‘Verdao’ empató en su visita a Junior en Barranquilla. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 2 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 2 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN 2 por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Argentina
|7:00 p.m.
|FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Paraguay
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|7:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Chile
|7:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|México
|4:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|6:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores
- Fecha: Jueves 16 de abril del 2026.
- Partido: Sporting Cristal vs Palmeiras
- Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium.
- Estadio: Allianz Parque.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite Disney+ Premium.
Alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio; Jhon Arias y José Manuel López.