Sporting Cristal visita a Palmeiras este jueves 16 de abril del 2026 en el Allianz Parque por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo son líderes tras su victoria por 1-0 ante Cerro Porteño, e irán en busca de consolidar su posición. Por su parte, el ‘Verdao’ empató en su visita a Junior en Barranquilla. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 2 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 2 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN 2 por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. ESPN 3 Disney+ Premium Paraguay 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 4:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

Fecha : Jueves 16 de abril del 2026.

: Jueves 16 de abril del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Palmeiras

: Sporting Cristal vs Palmeiras Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium.

: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium. Estadio: Allianz Parque.

Sporting Cristal enfrentó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Juan Cruz González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Alan, Mauricio; Jhon Arias y José Manuel López.