Por Adrián Puga

visita a este martes 5 de mayo del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Grupo F de la . Los dirigidos por Zé Ricardo son líderes tras su victoria por 2-0 ante Juniors, e irán en busca de consolidar su posición. Por su parte, el ‘Verdao’ empató en su visita a Cerro Porteño y se mantiene en la segunda casilla. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 4 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 4 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Sporting Cristal vs Palmeiras (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Sporting Cristal vs Palmeiras (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina7:00 p.m.FOX Sports 3Disney+ Premium
Brasil7:00 p.m.---Paramount+
Paraguay7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay7:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile7:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Bolivia6:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela6:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México4:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium
Estados Unidos6:00 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

  • Fecha: Martes 5 de mayo del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Palmeiras
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.
Sporting Cristal vs Palmeiras (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Sporting Cristal vs Palmeiras (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago Gonzalez, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.
  • Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Jhon Arias; José Manuel López y Ramon Sosa.

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