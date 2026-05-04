Sporting Cristal visita a Palmeiras este martes 5 de mayo del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo son líderes tras su victoria por 2-0 ante Juniors, e irán en busca de consolidar su posición. Por su parte, el ‘Verdao’ empató en su visita a Cerro Porteño y se mantiene en la segunda casilla. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 4 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por la fecha 4 del Grupo F de Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por streaming online, tendrás que hacerlo a través de Disney+ Premium. Asimismo, podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Sporting Cristal vs Palmeiras (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) / MIGUEL SCHINCARIOL

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports 3 Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. --- Paramount+ Paraguay 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

Fecha : Martes 5 de mayo del 2026.

: Martes 5 de mayo del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Palmeiras

: Sporting Cristal vs Palmeiras Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium.

: ESPN, Disney+ Premium, ESPN Premium. Estadio: Alejandro Villanueva.

Sporting Cristal vs Palmeiras (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) / MIGUEL SCHINCARIOL

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.

Alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago Gonzalez, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago Gonzalez, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Jhon Arias; José Manuel López y Ramon Sosa.