Por Redacción EC

recibe a este domingo 15 de marzo del 2026 por la séptima jornada del Torneo Apertura de la en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan entonados luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además, lograron sumar de a tres en su último partido de la liga peruana ante Alianza Atlético. Por otro lado, los rosados llegan de caer 3-1 en Cusco ante Cienciano y buscarán recuperarse. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Alberto Gallardo.
Revisa qué canales transmitieron el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 11:00 AM de Perú este domingo 15 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 AM
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 AM
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM
  • España: 5:00 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú11:00 AM Liga 1 MaxL1 Max
Colombia11:00 AM Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador11:00 AM Liga 1 MaxFanatiz
Argentina1:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
Brasil1:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay1:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay1:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
Chile1:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia12:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela12:00 PM Liga 1 MaxFanatiz
México10:00 AM FanatizFanatiz
Estados Unidos11:00 AM FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 15 de marzo del 2026.
  • Partido: Sporting Cristal vs Sport Boys
  • Horario: 11:00 AM hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

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