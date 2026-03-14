Sporting Cristal recibe a Sport Boys este domingo 15 de marzo del 2026 por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan entonados luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además, lograron sumar de a tres en su último partido de la liga peruana ante Alianza Atlético. Por otro lado, los rosados llegan de caer 3-1 en Cusco ante Cienciano y buscarán recuperarse. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026?

El partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 11:00 AM de Perú este domingo 15 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 AM

10:00 AM Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM

12:00 PM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM

1:00 PM España: 5:00 PM

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 AM Liga 1 Max L1 Max Colombia 11:00 AM Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 11:00 AM Liga 1 Max Fanatiz Argentina 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Brasil 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Chile 1:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 12:00 PM Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 12:00 PM Liga 1 Max Fanatiz México 10:00 AM Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 11:00 AM Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 15 de marzo del 2026.

: Domingo 15 de marzo del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Sport Boys

: Sporting Cristal vs Sport Boys Horario : 11:00 AM hora de Lima, Perú.

: 11:00 AM hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.