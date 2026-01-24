¡Una nueva edición de la Tarde Celeste ya está aquí! Sporting Cristal se medirá ante Universidad Católica de Ecuador en la presentación del plantel oficial ante la hinchada en el Estadio Alberto Gallardo.

Con Paulo Autuori en la dirección técnica y todos los fichajes ya involucrados en la pretemporada, la los ‘celestes’ irán en busca del trofeo la Liga 1 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A continuación, te mostramos a detalles los canales que transmiten el partido y dónde podrás verlo ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. U. Católica EN VIVO por Tarde Celeste 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. U. Católica EN VIVO por Tarde Celeste 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max y Zapping TV.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. U. Católica por Tarde Celeste 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. U. Católica por Tarde Celeste 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs. U. Católica por la Tarde Celeste 2026 lo transmite Liga 1 MAX a través de DGO, Best Cable, Claro TV. Además, también tendrás la opción de verlo por la aplicación Liga 1 Play.

Alineaciones de Sporting Cristal vs. U. Católica

Sporting Cristal : Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Alejandro Pósito, Miguel Araujo, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu.

: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Alejandro Pósito, Miguel Araujo, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu. U Católica de Ecuador: Lara, Valencia, Medina, Mosquera, Anangonó, Rodríguez, Alonso, Cacciabue, Clavijo, Romero, Palacios.

¿Dónde juega Sporting Cristal vs. U. Católica por Tarde Celeste 2026?

El partido de Sporting Cristal vs. U. Católica por la Tarde Celeste 2026 se jugará en el estadio Alberto Gallardo, un recinto deportivo ubicado en el distrito de Rímac (Lima) con capacidad para albergar a 11 mil espectadores.