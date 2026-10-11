Sporting Cristal y UTC se enfrentan este domingo 11 de octubre del 2026 por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Los rimenses llegan con 19 puntos y tienen la oportunidad de tomar el primer lugar tras la caída de Garcilaso y el empate de Universitario, mientras que el ‘Gavilán’ necesita ganar en casa para salir del fondo de la tabla. ¿Qué canales pasan el partido de Sporting Cristal vs. UTC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el encuentro por cable, mientras que Liga 1 Play y Fanatiz lo ofrecen vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Sporting Cristal y UTC este domingo 11 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. UTC por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas

En Chile, Venezuela y Bolivia: 14:00 horas

En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00 horas

En México y Centroamérica: 12:00 horas

En Estados Unidos (New York): 14:00 horas

En España: 20:00 horas

Canales TV para ver Sporting Cristal vs. UTC por Liga 1

El partido de Sporting Cristal vs. UTC será transmitido a través de Liga 1 Max en Perú. El encuentro también podrá seguirse vía streaming mediante Liga 1 Play, mientras que Fanatiz ofrecerá la señal para Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Sporting Cristal vs. UTC por Liga 1 2026

Fecha: domingo 11 de octubre del 2026

Partido: Sporting Cristal vs. UTC

Hora: 12:00 (MEX); 14:00 ET (USA); 13:00 (PER/COL/ECU); 15:00 (ARG/URU/PAR)

Canales TV: Liga 1 Max

Streaming: Liga 1 Play y Fanatiz

Estadio: Héroes de San Ramón de Cajamarca

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señal que posee los derechos de la Liga 1. El encuentro también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. UTC hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Sporting Cristal vs. UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura se podrá seguir EN VIVO a través de Fanatiz, plataforma que ofrece los partidos de la Liga 1 para el público internacional.

Fanatiz