Sporting Cristal recibe a UTC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alberto Gallardo este domingo 19 de abril. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota anterior por 2-1 ante CD Moquegua en su propio estadio. Asimismo, sufrieron un revés en la Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo que una victoria esta tarde sería un envión anímico para encarar lo que viene. Por su parte, UTC buscará dar el golpe en campo contrario y mantenerse en los primeros lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs UTC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs UTC por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Sporting Cristal vs UTC y los horarios para verlo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto en el Estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 11:00 a.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 11:00 a.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 1:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 12:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max México 10:00 a.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 12:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 19 de abril del 2026

: Domingo 19 de abril del 2026 Partido : Sporting Cristal vs UTC

: Sporting Cristal vs UTC Horario : 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.

: 11:00 a.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs UTC por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Qué canal TV transmite Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026 en México?

En México, el partido de Sporting Cristal vs UTC por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal vs UTC por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.