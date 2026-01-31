Universitario recibe a ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental. Los cremas, actuales tricampeones del fútbol peruano, buscarán empezar con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato y lo hará ante un rival que siempre complica de visita. En la Noche Crema, los dirigidos por Javier Rabanal, mostraron intensidad y buen juego, recordemos que golearon por 3-0 a la U. de Chile y quedaron listos para su debut en la liga nacional. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs ADT EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs ADT por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Universitario vs ADT por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.
- España: 12:00 a.m.
¿Qué canal transmite Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|6:00 p.m.
|Liga 1 MAX
|L1 Max
|Colombia
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Ecuador
|6:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Argentina
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Brasil
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Paraguay
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Uruguay
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Chile
|8:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Bolivia
|7:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Venezuela
|7:00 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Estados Unidos
|6:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
¿En qué canal ver Universitario vs ADT por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs ADT por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.