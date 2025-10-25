Universitario medirá fuerzas ante ADT en una jornada en la que se podría definir al campeón del Torneo Clausura, y por ende de la Liga 1. El partido se disputará este domingo 26 de octubre del 2025 en el estadio Unión Tarma y lo podrás ver por el canal de Liga 1 Max en todo el Perú, a partir de las 3:30 p.m. (hora local).

¿Dónde ver Universitario vs. ADT EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Universitario vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 será por Liga 1 Max , a través de sus cableoperadores como: Claro TV, Win, Zapping TV, Bestcable y DirecTV. Por streaming, podrás ver el partido por DGO, L1Max, Liga 1 Play y Zapping TV.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¿Qué canal TV transmite Universitario vs. ADT en Perú?

Puedes ver la Liga 1 Te Apuesto en Perú a través del canal oficial L1 MAX, disponible en distintas plataformas. En televisión por cable o satélite, puedes acceder mediante operadoras como Claro TV, DirecTV y Best Cable, donde el canal suele estar en los números 510 HD en Claro TV y 1604 HD en DirecTV. También puedes verlo por internet mediante L1 Play, la plataforma oficial de streaming que transmite todos los partidos en vivo y permite acceder desde celular, tablet o computadora. Otra opción es Fanatiz, que también ofrece los encuentros de la Liga 1 para quienes prefieren verlos online.

En Perú, el canal L1 MAX está disponible dentro del territorio nacional y puede requerir un plan o suscripción adicional según tu operador. Es importante confirmar que tu servicio tenga el canal incluido, ya que algunos paquetes no lo contemplan. Además, ciertos partidos pueden transmitirse por otros canales dependiendo del equipo local, por lo que siempre conviene revisar la programación antes de cada fecha.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT HOY?

El partido de Universitario vs. ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará este domingo 26 de octubre del 2025 a las 3:30 p.m. (hora de Perú) en el estadio Unión Tarma.

Horario, TV y dónde ver en vivo Universitario vs. ADT por Liga 1