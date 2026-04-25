Universitario de Deportes recibe a Alianza Atlético este domingo 26 de abril del 2026 por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras golear 4-1 a Deportivo Garcilaso en el debut de Jorge Araujo como entrenador. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Universitario vs. Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:30 PM de Perú este martes 22 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 12:00 a.m. del lunes

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 6:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 6:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 7:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 5:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 7:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 19 de abril del 2026.

: Domingo 19 de abril del 2026. Partido : Universitario vs. Garcilaso

: Universitario vs. Garcilaso Horario : 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Monumental.

Alex Valera suma 7 goles en el 2026, y 78 en el historial de Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Alianza Atlético