Universitario de Deportes visita a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre del 2026 por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. El conjunto crema llega a este duelo tras un agónico empate en el Monumental ante FBC Melgar y perder una gran oportunidad de liderar la tabla; por su lado, los ‘churres’ buscará seguir sumando para meterse a lugares de clasificación a torneos internacionales. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

Revisa qué canales pasan el partido de Universitario vs. Alianza Atlético y los horarios para ver el compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este domingo 18 de octubre del 2026 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 5:30 p.m.

5:30 p.m. España: 10:30 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horario Canal TV Streaming Perú 3:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 3:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 3:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 4:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 4:30 p.m. ET Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026

Fecha: Domingo 18 de octubre del 2026.

Domingo 18 de octubre del 2026. Partido: Universitario vs. Alianza Atlético

Universitario vs. Alianza Atlético Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.

3:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: Liga 1 Max.

Liga 1 Max. Estadio: Mansiche de Trujillo.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Alianza Atlético