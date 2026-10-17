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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revisa qué canales pasan el partido de Universitario vs. Alianza Atlético y los horarios para ver el compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)
Revisa qué canales pasan el partido de Universitario vs. Alianza Atlético y los horarios para ver el compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)
Por Adrián Puga

visita a este domingo 18 de octubre del 2026 por la fecha 12 del Torneo Clausura de la en el Estadio Mansiche de Trujillo. El conjunto crema llega a este duelo tras un agónico empate en el Monumental ante FBC Melgar y perder una gran oportunidad de liderar la tabla; por su lado, los ‘churres’ buscará seguir sumando para meterse a lugares de clasificación a torneos internacionales. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

Revisa qué canales pasan el partido de Universitario vs. Alianza Atlético y los horarios para ver el compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)
Revisa qué canales pasan el partido de Universitario vs. Alianza Atlético y los horarios para ver el compromiso por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 se disputará este domingo 18 de octubre del 2026 desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 5:30 p.m.
  • España: 10:30 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorarioCanal TVStreaming
Perú3:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Colombia3:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador3:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia4:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Chile5:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela4:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Argentina5:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Brasil5:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay5:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay5:30 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
México4:30 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos4:30 p.m. ETFanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 18 de octubre del 2026.
  • Partido: Universitario vs. Alianza Atlético
  • Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Mansiche de Trujillo.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Alianza Atlético

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, César Inga; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
  • Alianza Atlético: Steven Rivadeneyra; Erick Perleche, Román Gastón Suárez, José Luján, Anthony Gordillo; Stefano Fernández, Cristian Penilla, Hernán Lupu, Germán Díaz, Jorge del Castillo; Jairo Molina.

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