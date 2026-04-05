Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el clásico disputado el sábado 4 de abril de 2026 por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El único gol del encuentro lo marcó Martín Pérez Guedes, quien definió con precisión para darle el triunfo a los cremas en el Estadio Monumental. El duelo también tuvo polémica, ya que el VAR evitó la expulsión temprana de Luis Advíncula. Con este resultado, Universitario cortó el invicto de su clásico rival y se mete en la pelea por los primeros lugares del campeonato.
El partido de Universitario vs Alianza Lima EN VIVO será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Alianza Lima por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Alianza Lima por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026?
El clásico de Universitario vs Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 4 de abril del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 4 de abril del 2026.
- Partido: Universitario vs Alianza Lima
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Monumental.
Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.