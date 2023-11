Universitario de Deportes vs. Alianza Lima disputarán la final de la Liga 1 Betsson, este sábado 04 de noviembre, desde el estadio Monumental de Ate. El conjunto ‘crema’ llega a esta instancia tras consagrarse con el Torneo Clausura, además, acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas (cinco victorias y cuatro empates). Por su lado, los ‘íntimos’ no se quedan atrás y también llegan en buen momento, pues no ha caído en los últimos catorce partidos. Sin duda tendremos una final de pronóstico reservado. La transmisión del partido se puede ver por GOLPERU a través de la señal de Movistar.

