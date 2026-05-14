Universitario de Deportes recibe a Atlético Grau este viernes 15 de mayo del 2026 por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Monumental. Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras el empate sin goles ante Sport Boys y buscarán sumar tres puntos en casa. Mientras que ‘Los Albos’ se ubican en la última posición de la tabla. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs. Atlético Grau por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

¿A qué hora juega Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este vienres 15 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del martes

¿Qué canal transmite Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 10:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 7:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026

Fecha : Viernes 15 de mayo del 2026.

: Viernes 15 de mayo del 2026. Partido : Atlético Grau vs. Universitario

: Atlético Grau vs. Universitario Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Monumental

¿En qué canal ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs. Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs. Atlético Grau