Por Joao Muñoz Tineo

recibe a por la jornada 16 del de Liga 1 desde el estadio Monumental. El partido se jugará este domingo 8 de noviembre del 2026 a partir de las 8:30 PM. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Universitario vs. CD Moquegua? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en el Monumental.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Universitario vs. CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Monumental.
Revisa qué canales TV transmiten el partido de Universitario vs. CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Monumental.

¿En qué canal TV transmiten Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Universitario vs. CD Moquegua será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.

Por otro lado, en México, el partido de Universitario vs. CD Moquegua lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.

¿Dónde ver TV ONLINE, Universitario vs. CD Moquegua por Torneo Clausura 2026?

La transmisión ONLINE del partido de Universitario vs. CD Moquegua será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.

¿A qué hora juegan Universitario vs. CD Moquegua HOY por Torneo Clausura 2026?

El partido de Universitario vs. CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:30 PM (hora de Perú) y 10:30 PM (hora argentina) este domingo 8 de noviembre del 2026 en el estadio Monumental.

¿Cuándo juega Universitario vs. CD Moquegua por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Universitario vs. CD Moquegua se jugará este domingo 8 de noviembre del 2026 en el estadio Monumental.

VIDEO RECOMENDADO
Liga 1 EN VIVO
Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?