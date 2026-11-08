Universitario recibe a CD Moquegua por la jornada 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Monumental. El partido se jugará este domingo 8 de noviembre del 2026 a partir de las 8:30 PM. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Universitario vs. CD Moquegua? Liga 1 Max transmite el partido en Perú por cable y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en el Monumental.
¿En qué canal TV transmiten Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO por Torneo Clausura?
El partido entre Universitario vs. CD Moquegua será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.
Por otro lado, en México, el partido de Universitario vs. CD Moquegua lo transmite Fanatiz, al igual que en Estados Unidos y resto de Sudamérica. Esta plataforma la podrás ver ONLINE desde su app o sitio web.
¿Dónde ver TV ONLINE, Universitario vs. CD Moquegua por Torneo Clausura 2026?
La transmisión ONLINE del partido de Universitario vs. CD Moquegua será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.
¿A qué hora juegan Universitario vs. CD Moquegua HOY por Torneo Clausura 2026?
El partido de Universitario vs. CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:30 PM (hora de Perú) y 10:30 PM (hora argentina) este domingo 8 de noviembre del 2026 en el estadio Monumental.
¿Cuándo juega Universitario vs. CD Moquegua por Torneo Clausura 2026?
El partido entre Universitario vs. CD Moquegua se jugará este domingo 8 de noviembre del 2026 en el estadio Monumental.