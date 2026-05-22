Universitario de Deportes vistar a CD Moquegua este sábado 23 de mayo del 2026 por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua. Los ‘cremas’ llegan a este duelo tras perder de local ante Atlético Grau y necesitan sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros lugares del certamen. Por su parte, el combinado local quiere hacer respetar su casa y quedarse con la victoria para soñar con un torneo internacional. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs CD Moquegua EN VIVO por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs CD Moquegua por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs CD Moquegua por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Revisa qué canales transmiten el partido de Universitario vs. Atlético Grau este viernes 15 de mayo del 2026 por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs CD Moquegua por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 12:45 PM de Perú este sábado 23 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 7:45 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:45 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 12:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 12:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 2:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 2:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 2:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 2:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 1:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 1:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 1:45 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 11:45 a.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 1:45 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 23 de mayo del 2026.

: Sábado 23 de mayo del 2026. Partido : CD Moquegua vs Universitario

: CD Moquegua vs Universitario Horario : 12:45 p.m. hora de Lima, Perú.

: 12:45 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: 25 de Noviembre.

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO ONLINE: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 16 del Torneo Apertura.

¿En qué canal ver Universitario vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs CD Moquegua por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Universitario vs CD Moquegua

Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Santamaría, Carabalí; Pérez Guedes, Fertoli, Polo; Alzugaray y Valera.

Vargas; Fara, Riveros, Santamaría, Carabalí; Pérez Guedes, Fertoli, Polo; Alzugaray y Valera. CD Moquegua: Figueroa; Enciso, Granda, Perleche, Amasifuen; Chipao, Chávez, Mejía, Lastre; Dávila, Collazos.