Canales TV, Universitario vs Cienciano hoy y a qué hora se puede ver el partido por Torneo Apertura 2026

recibe a por la tercera fecha del Torneo Apertura de la en el estadio Monumental. Los cremas buscarán reponerse luego del empate 1-1 en el Garcilaso de la Vega ante Cusco FC, donde hubo un penal polémico a favor del equipo local que fue transformado en gol. El cuadro que dirige Javier Rabanal suma cuatro puntos en la tabla y necesita sumar de a tres para mantenerse entre los primeros lugares. Por su parte, Cienciano viene de golear 6-1 a Juan Pablo II y ahora irá por el golpe en un escenario complicado. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs Cienciano EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Cienciano por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Cienciano por la Liga 1 será Fanatiz.

Revisa qué canales transmiten el partido de Universitario vs Cienciano y los horarios para ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Monumental. (Foto: GEC)
¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
  • España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:30 p.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia8:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador8:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina10:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil10:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay10300 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay10:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile10:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia9:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela9:30 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Estados Unidos9:30 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026

  • Fecha: Viernes 13 de febrero del 2026
  • Partido: Universitario vs Cienciano
  • Horario: 8:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Monumental.


¿En qué canal ver Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs Cienciano por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs Cienciano por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

