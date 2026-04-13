Universitario de Deportes recibe a Coquimbo Unido este martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Monumental, por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal llegan a este encuentro con la consigna de sumar tres puntos de local que le permitan posicionarse como uno de los líderes del certamen internacional. En su debut, los cremas igualaron si goles en Colombia contra Deportes Tolima, pero al frente tendrán al campeón chileno que buscará dar el golpe fuera de casa. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 2 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 4:00 a.m. del miércoles
¿Qué canal transmite Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|11:00 p.m.
|FOX Sports 3
|Disney+ Premium
|Brasil
|11:00 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|11:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|11:00 p.m.
|ESPN Premium y Chilevisión
|Disney+ Premium
|Bolivia
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|10:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|8:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores
- Fecha: Martes 14 de abril del 2026.
- Partido: Universitario vs Coquimbo Unido
- Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.
- Estadio: Monumental de Lima.
¿En qué canal ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.
¿Qué canal pasa Universitario vs. Coquimbo Unidopor Copa Libertadores en Argentina?
En Argentina, el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports 3 y Disney+ Premium.
Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.