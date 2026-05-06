Universitario de Deportes visita a Coquimbo Unido este jueves 7 de mayo del 2026 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Jorge Araujo llegan a este encuentro tras una histórica victoria ante Nacional e igualar la balanza en el grupo; además, buscarán la revancha tras caer ante los chilenos en el Estadio Monumental. A continuación, te mostramos en qué canales ver el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 4 de Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.
Si deseas ver el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. del miércoles
¿Qué canal transmite Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:00 p.m.
|FOX Sports 3
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:00 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|9:00 p.m.
|ESPN Premium y Chilevisión
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|7:00 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:00 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores
- Fecha: Jueves 7 de mayo del 2026.
- Partido: Coquimbo Unido vs. Universitario
- Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium, ESPN Premium.
- Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.
¿En qué canal ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores en Perú?
¿Cómo ver Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores en Estados Unidos?
¿Qué canal pasa Universitario vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores en Argentina?
Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.