¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC en vivo? El conjunto ‘crema’ está en la obligación de vencer a los ‘imperiales’ si desea sacar ventaja en la carrera por el Torneo Clausura; sin embargo, los pupilos de Rondelli confían en aguarles la fiesta.

La ‘U’ se ubica en la cima de la tabla de posiciones con 21 puntos; por su lado, Cusco FC es el principal escolta con 19 unidades, aunque con un partido menos.

A continuación, conoce los canales que pasarán el duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC desde el Estadio Monumental de Ate.

¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC EN VIVO GRATIS?

El partido de Universitario vs. Cusco FC en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025 será transmitido por GOLPERU y Movistar TV en todo el territorio peruano. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Universitario vs. Cusco FC HOY EN VIVO?

En Perú lo pasa: GOLPERU, Movistar TV

En México lo pasa: Fanatiz

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, GOLTV

¿Cómo ver partido Universitario vs. Cusco FC en Perú?

El partido de Universitario vs. Cusco FC en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto será transmitido en Perú por GOLPERU y los canales de Movistar (14 y 714 HD).

¿En qué canales ver partido Universitario vs. Cusco FC en México?

El partido de Universitario vs. Cusco FC en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto será transmitido en México por Fanatiz.

¿Cómo ver partido Universitario vs. Cusco FC en Estados Unidos?

El partido de Universitario vs. Cusco FC en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz y GOLTV.