En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC: horarios y señales para ver partido por Liga 1

visita a Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cremas, actuales tricampeones del fútbol peruano, buscarán sumar otra victoria en su camino hacia el tetracampeonato.

Los dirigidos por Javier Rabanal debutaron con una contundente victoria por 2 a 0 ante ADT en condición de local. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Cusco FC por la Liga 1 será Fanatiz.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:00 p.m.Liga 1 MAXL1 Max
Colombia8:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Ecuador8:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Argentina10:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Brasil10:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Paraguay10:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Uruguay10:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Chile10:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Bolivia9:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Venezuela9:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Estados Unidos8:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

  • Fecha: Sábado 7 de febrero del 2026
  • Partido: Universitario vs Cusco FC
  • Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué canal ver Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.

Liga 1 EN VIVO
Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.

