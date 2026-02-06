En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC: horarios y señales para ver partido por Liga 1

Universitario visita a Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cremas, actuales tricampeones del fútbol peruano, buscarán sumar otra victoria en su camino hacia el tetracampeonato.

Los dirigidos por Javier Rabanal debutaron con una contundente victoria por 2 a 0 ante ADT en condición de local. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs ADT EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Universitario vs Cusco FC por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs ADT por la Liga 1 será Fanatiz.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. Liga 1 MAX L1 Max Colombia 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Ecuador 8:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Argentina 10:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Brasil 10:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Paraguay 10:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Uruguay 10:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Chile 10:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Bolivia 9:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Venezuela 9:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Estados Unidos 8:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 7 de febrero del 2026

: Sábado 7 de febrero del 2026 Partido : Universitario vs Cusco FC

: Universitario vs Cusco FC Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué canal ver Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Universitario vs Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Universitario vs Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz.